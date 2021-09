Auf Mallorca wird es in den kommenden Tagen herbstlich. Nachdem am Dienstag und Mittwoch tagsüber die Höchsttemperaturen noch bei knapp über 30 Grad liegen und sich überwiegend die Sonne zeigt, zieht es sich ab Mittwochabend zu. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet kann es dann zu teils starken Gewittern und Regenschauern kommen.

Am Dienstag erreichen die Höchstwerte auf der Insel bis zu 35 Grad. Nachts sinken die Temperaturen lediglich auf 25 Grad ab. Der Mittwoch startet in den meisten Regionen sonnig. Die Temperaturen pendeln sich bei ähnlichen Werten wie am Vortag ein. Am Abend zieht es sich dann bereits vielerorts zu. Ab Donnerstagmorgen wird es dann grau und regnerisch auf der Insel. Am Freitag bleibt es ähnlich durchwachsen. Die Temperaturen kühlen dann auf 28 Grad ab. Auch nachts wird es bei 18 Grad deutlich angenehmer.

Am Wochenende gibt es bei ähnlichen Temperaturen einen Mix aus Sonne und Wolken. Es kann auch weiterhin immer wieder zu Regenschauern kommen.