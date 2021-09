Gefiederte Amtshilfe aus Mallorca

Elf Rotmilane von Mallorca nehmen an einem Pilotprojekt gegen das Aussterben dieser Art in Andalusien teil. Das teilte das balerische Umweltministerium mit. Danach hat die Behörde für Artenschutz diese Woche im Nationalpark Sierras de Carzola, Segura und Las Villas in der Provinz Jaén an der Auswilderung von insgesamt 21 Rotmilanen teilgenommen.

Zehn dieser Raubvögel wurde der Regierung von Aragonien zur Verfügung gestellt. Sie stammen aus einem Aufzuchtprogramm in Gefangenschaft. Die Milane von Mallorca wurden dagegen von Umweltexperten aus mehreren natürlichen Nestern entnommen.

Dank verschiedener Schutzprogramm hat die Zahl der Rotmilane auf Mallorca beträchtlich zugenommen. Gab es im Jahr 2005 etwa 20 Brutpaare, sind es heute etwa 200.

Die jetzt in Andalusien ausgewilderten Raubvögel wurden mit einem GPS-Gerät ausgestattet. Dadurch lassen sich ihre Bewegungen in der natürlichen Umgebung genau verfolgen.