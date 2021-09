17 Flüchtlingsboote erreichen an nur einem Wochenende Mallorca

Auf Mallorca und den Nachbarinseln sind am Wochenende 17 Flüchtlingsboote mit insgesamt 268 Menschen eingetroffen. Zwischen Samstag und Sonntag wurden 143 Personen auf Mallorca registriert, 106 auf Formentera und 19 auf Ibiza.

Ein Großteil der Boote erreichte die Balearen zwischen der Insel Cabrera und der Bucht von Santanyí. Eine schwangere Frau musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus nach Manacor gebracht werden. Die restlichen Insassen befanden sich in einem stabilen gesundheitlichen Zustand.

Bisher sind in diesem Jahr bereits 90 Flüchtlingsboote (auf Spanisch "Pateras") mit rund 1418 Personen an Bord auf den Balearen eingetroffen. Allein auf Mallorca kamen in diesem Jahr 66 Boote mit 1025 Menschen an.