Cala Rajada war weiß gepudert

Wintereinbruch Anfang November auf Mallorca? Die Anwohner von Cala Rajada wurden am Donnerstag von einem Graupelschauer überrascht. Der Küstenort und die Strände färbten sich weiß. Der Niederschlag blieb liegen.

⚠️No es nieve es granizo, Cala Ratjada video de @mateurigo. @AEMET_Baleares pic.twitter.com/Z9Y1S9QPGD — El Rincón Balear de la Meteorología (@rbmeteonews) November 4, 2021

Autos, Straßen sogar den Strand der Cala Agualla, alles bedeckten die weißen Körnchen am Nachmittag. Nach Aussagen der Lokalpolizei der Gemeinde Capdepera sei es nicht zu Unfällen gekommen. Einige Markisen stürzten aufgrund der Niederschlagslast ab.

Unas fotos antes de la calabruixada del #farodecalaratjada pic.twitter.com/lF8ql71Mn7 — Mateu Rigo (@mateurigo) November 4, 2021

Das Wetterphänomen sorgte für reichlich Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken. Zudem gingen 35,8 Liter Regenwasser pro Quadratmeter im Nordosten der Insel nieder. 20 Liter davon fielen innerhalb von zehn Minuten.

In der Serra de Tramuntana sowie im Norden von Mallorca galt am Donnerstag die Wetterwarnstufe Orange. Dort fielen 40 Liter Regen pro Quadratmeter. In Pollença war eine Windhose, ein so genannter Cap de Fibló, zu sehen.