Impfbus platziert sich am Einkaufszentrum Fan Mallorca Shopping

Der Impfbus "Vacubús" platziert sich während der "Black Friday"- Woche auf dem Gelände des Einkaufszentrums Fan Mallorca Shopping in der Nähe des Flughafens von Palma. Das hatte die Balearen-Regierung am Sonntag in einer Pressemitteilung mitgeteilt.

Das Fahrzeug steht bis einschließlich kommenden Sonntag, den 28. November, jeweils von 10 bis 21.15 Uhr für Personen bereit, die sich ohne Termin impfen lassen wollen. Zuvor war Bus bereits an der Plaça d'Espanya in Palma und auf dem Jahrmarkt "Dijous Bo" in Inca im Einsatz.

Insgesamt 529 Personen ließen sich in dem Impfbus die erste Dosis gegen Covid-19 verabreichen. Mithilfe des Impfbuses "Vacubús" soll die Impfkampagne auf Mallorca weiter vorangetrieben werden. Laut aktuellen Daten (22.11) des balearischen Gesundheitsministeriums sind auf den Balearen derzeit 82,76 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.