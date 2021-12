Mallorca-Inzidenz steigt weiter, in Deutschland geht es auf hohem Niveau nach unten

Während die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland zum dritten Mal in Folge auf hohem Niveau leicht zurückging, setzt sie sich auf Mallorca von der 100-Fälle-Marke immer stärker ab. Das spanische Gesundheitsministerium meldete am Mittwochabend die Zahl 141,44 pro 100.000 Einwohner. In der Bundesrepublik lag diese am Donnerstag laut dem Robert-Koch-Institut bei 439,2.

Im spanienweiten Vergleich der Autonomieregionen liegen die Balearen auf Rang 6. Spitzenreiter ist Navarra mit einer Inzidenz von 353,90, es folgen das Baskenland (313,62), Aragonien (245,68), Castilla y León (159,34) und Asturien (148,51).

Die beste Corona-Lage hat derzeit Andalusien mit nur 53,09 Fällen pro 100.000 Einwohner. Auch in Castilla y La Mancha und Extremadura ist die Corona-Lage nur zweistellig.