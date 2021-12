Diskothek Tito's wird an anderer Stelle demnächst wiedereröffnet

Die berühmte Tito's-Diskothek wird demnächst wiedereröffnet, wenn auch an einer ganz anderen Stelle. Am 17. Dezember werde es eine große Eröffnungsparty geben, wurde mitgeteilt. Wegen der Corona-Pandemie wird es den Angaben zufolge nur eine kurze Liste von Eingeladenen geben.

Jahrzehntelang befand sich diese Diskothek am Paseo Marítimo in einem Gebäude mit zwei gläsernen Aufzügen. Der Vergnügungsunternehmer Bartomeu Cursach verkaufte diesen im Zuge der anhaltenden Corona-Pandemie, jetzt werden dort Wohnungen eingerichtet.

In den letzten Jahren seiner Existenz zog das Tito's in der Regel ein sehr junges Publikum an.