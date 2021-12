"Bierkönig" wirbt mit Glühwein und heißer Schokolade

Das populäre Lokal "Bierkönig" an der Schinkenstraße auf Mallorca hat seine Räumlichkeiten weihnachtlich eingerichtet. Wie auf der Facebookseite zu sehen ist, sind mindestens drei Weihnachtsmarktbuden im "Bierkönig" aufgebaut.

In einer ist ein Fanshop mit T-Shirts und Nikolausmützen eingerichtet, an den anderen beiden gibt es Glühwein und heiße Schokolade. Ob weihnachtliche Musik läuft, ist nicht übermittelt. Es dürfte sich doch eher um Schlager handeln.



Für den Zutritt in das Lokal gilt seit Samstag die 3G-Regel. Sprich: Wer nicht geimpft, getestet oder genesen ist, erhält keinen Einlass. "Am Eingang müssen alle Gäste ihr Corona-Zertifikat und einen Ausweis vorzeigen", schreibt das Unternehmen.