So wird das Wetter in der ersten Januarwoche auf Mallorca

Auf Mallorca zeigt sich auch in den kommenden Tagen häufig die Sonne. Im Laufe der Woche können sich allerdings immer wieder dichte Wolkenfelder bilden. Die Temperaturen erreichen am Dienstag bis 21 Grad. Ab Donnerstag sinken die Werte und erreichen nur noch Höchsttemperaturen bis 13 Grad. Der Himmel zeigt sich dann überwiegend bedeckt.

Die neue Woche startet größtenteils sonnig auf der Insel. Die Werte pendeln sich bei 17 Grad ein. Nachts sinken die Werte bis 6 Grad. Am Mittwoch wird es eher wechselhaft auf Mallorca. Vor allem in den Morgenstunden sind auch in einigen Regionen kurze Regenschauer möglich. Die Temperaturen erreichen bis 15 Grad. Am Donnerstag ist der Himmel weitestgehend bedeckt.

Am Freitag und Samstag gibt es dann einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 13 und 16 Grad ein. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt derzeit um die 15 Grad.