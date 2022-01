15 Corona-Positive müssen Oceanliner "MSC Grandiosa" in Palma verlassen

Im Hafen von Palma de Mallorca haben am Freitag 15 coronapositiv getestete Personen das italienische Kreuzfahrtschiff "MSC Grandiosa" verlassen müssen. Laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora handelt es sich um elf Besatzungsmitglieder, die in Quarantäneunterkünfte eingewiesen wurden, und vier Insulaner, die sich zuhause absondern sollen.

Die "MSC Grandiosa" war am 28. Dezember mit 5000 Gästen in Marseille abgefahren. Unmittelbar danach wurden die ersten Corona-Fälle festgestellt. Insgesamt wurden 150 Personen infiziert.

Die italienischen Betroffenen hatten am Dienstag den Oceanliner in Civitavecchia nahe Rom verlassen. Am Samstag sollte die Problemkreuzfahrt in Barcelona enden.