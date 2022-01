Illegale Bar im Freien in Palma bedient Ungeimpfte

An verschiedenen Orten in Palma bauen Impfgegner illegale Bars im Freien auf. Dort können Getränke gekauft und konsumiert werden, ohne dass der Covid-Pass vorgezeigt werden muss. Der provisorische Stand wirbt mehrsprachig dafür, dass ungeimpfte Kunden bedient werden.

Am Dienstag stand einer der Stände an der Promenade des Stadtstrands Can Pere Antoni. Die Betreiber hatten unter anderem ein Bild des Tennisspielers Novak Djokovic aufgehängt.

Auf Mallorca gilt seit Anfang Dezember die 3G-Regel in der Gastronomie, eine Ausnahme bildet die Außenbewirtung.