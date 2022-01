Kreuzfahrtschiffe von Hapag-Lloyd akzeptieren nur noch Geboosterte

Gäste, die von Mitte Februar an auf einem der manchmal auch Mallorca anfahrenden Hapag-Lloyd-Schiffe mitreisen wollen, müssen eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nachweisen, sofern die Grundimmunisierung mehr als drei Monate zurückliegt. Damit reagiert die Reederei auf die aktuellen Herausforderungen durch die Omikron-Variante.

Dies geschieht den Angaben zufolge, um die Sicherheit für Passagiere und Besatzung weiter zu erhöhen und in Anlehnung an die aktuelle Impfempfehlung der deutschen Behörde "STIKO", die eine Auffrischungsimpfung nach 3 Monaten empfiehlt. In Fachkreisen gilt der Booster als Schlüssel, um einer schweren Erkrankung mit Omikron zu entgehen.

Auf Kreuzfahrtschiffen waren in den vergangenen Wochen in mehreren Fällen Corona-Ausbrüche verzeichnet worden. Mehrere Fahrten – darunter eine Reise der "Aida Nova" mussten abgebrochen werden.