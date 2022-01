Frost auf Mallorca: Bewohner mussten Eis von Windschutzscheiben kratzen

Auf Mallorca hat es in der Nacht zum Donnerstag vielerorts Frost gegeben. Auch in Palma mussten viele Menschen Eis von den Windschutzscheiben ihrer Autos kratzen, ein sehr seltener Vorgang auf der Insel.

Diese nächtliche Kältephase hält laut dem Wetterdienst Aemet noch bis Freitag an. Danach steigen die Mindestwerte auf 6 Grad. Am Tag werden bis zum Wochenende 14 bis 15 Grad erreicht. Es bleibt auf jeden Fall trocken und sonnig. Diese Wetterlage soll in der kommenden Woche auch anhalten.

In der Nacht zum Mittwoch war es noch nicht so kalt gewesen: Am Flughafen von Palma wurden 3,3 Grad gemessen, am Leuchtturm von Cala Rajada war es mit 10,7 Grad geradezu angenehm, in Pollença wurden 9,9 Grad registriert. Kalt war es mit 0,7 Grad in Campos.