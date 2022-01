Lokal verschenkt Essen an Bedürftige und muss Strafe zahlen

Der Besitzerin einer Bar muss eine Strafe in Höhe von 3001 Euro zahlen, da sie 2021 gegen Corona-Bestimmungen verstoßen habe, als sich die Insel im Ausnahmezustand befand und das Hotelgewerbe weitesgehend außer Betrieb war.

Trotzdem hat Melissa Rodriguez in der Zeit vom 29. Januar bis März kostenlos warme Gerichte an Bedürftige in La Barriada und anderen Stadtteilen verteilt.

Das Rathaus von Palma hat diese sozialen Aktivitäten ohne finanziellen Gewinn bewilligt, wobei die Frewilligen hierfür Genehmigungen erhalten sollten.

Obwohl die Besitzerin der Bar diesen karitativen Aktivitäten bereits seit fünf Jahren nachging, erhielt sie erst am Donnerstag die Strafanzeige. “Abgesehen davon, dass es ungerecht ist, fühle ich mich von Alberto Jarabo (dem stellvertretenden Bürgermeister) hintergangen, denn hätte er mir das zuvor mitgeteilt, hätte ich nicht weitergemacht”, sagte sie.

Am Tag, als Melissa, ihre Mutter und ihr Koch damit angefangen haben, täglich warmes Essen an Bedürftige zu verteilen, haben sie Besuche von lokalen Polizei bekommen.

¨Die Nachbarn gingen aufgrund der langen Schlangen vor dem Lokal davon aus, dass wir uns mit dem Verkauf des Essens bereichern würden und haben daraufhin die Polizei verständigt. Als die Beamten ankamen, stellten sie fest, dass wir lediglich kostenlose Essenpakete verteilten”, erklärte Melissa Rodriguez.

Die Bar Gallego konnte über 200 Menschen in Not helfen, wobei auch zahlreiche Bürger an dieser Aktion beteiligt waren. Die Gastronomin möchte gegen die Strafe Widerspruch einlegen, da sie davon ausgeht, dass sie äußerst ungerecht sei.