Hunde töten zunehmend andere Tiere auf Mallorca-Halbinsel La Victòria

Auf der Halbinsel La Victoria auf Mallorca kommt es immer gehäufter zu Übergriffen nicht angeleinter Hunde auf dort lebend Wildtiere. Erst in der vergangenen Woche wurden dort nach Angaben des örtlichen Jägerverbandes zwei Ziegenkadaver gefunden. In diesem Zusammenhang ging ein Appell an die Menschen, sich nur mit angeleinten Hunden dorthin zu begeben.

Die Gegend steht zum Teil unter Naturschutz. Es gibt dort viele Wanderwege, seit dem Beginn der Pandemie zieht es laut dem Jägerverband immer mehr Spaziergänger in die Gegend. In dem Gebiet finden sich seltene Tiere und Pflanzen.

Die Zahl der Hundehalter auf Mallorca ist relativ groß. Viele lassen ihre Vierbeiner in der Natur, darunter auch auf Stränden, unkontrolliert rennen.