Beschwerden über Ratten und Kakerlaken nehmen ab

Die Beschwerden über Kakerlaken und Ratten in Palma de Mallorca sind im vergangenen Jahr um zehn Prozent zurückgegangen. Nach Angaben der Stadtverwaltung erhielt das Rathaus knapp 2500 Klagen.

2020 gingen noch 2750 Anrufe ein. Der zuständige Dezernent für Gesundheit und Konsum, Joaquín de María, sagte, dass das Rathaus sich immer dann um eine Plage kümmern könne, wenn sie im öffentlichen Raum auftrete. Auf private Wohnungen hat die Verwaltung keinen Zugriff.

Besonders die Klagen der Menschen über Ratten sind zurückgegangen: um 31,3 Prozent. Bei Mückenschwärmen nahm die Zahl um 14 Prozent ab. Diese Insekten stören Stadtbewohner besonders in Juni und Juli. Im vergangenen Jahr gab es Probleme mit Moskitos, die in Feuchtgebieten in der Nähe der Playa de Palma heranwuchsen.