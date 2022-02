Iberostar implantiert Recycling-Management in sieben Hotels auf Mallorca

Die mallorquinische Hotelkette Iberostar implantiert in sieben ihrer Unterkünfte auf den Balearen ein hauseigenes Recycling-Management. Aufgabe der neuen Verwaltungsabteilungen mit dem Namen "3R" (Reduce-Reutilice-Recicla) ist es, die anfallenden Abfallmengen in den Hotels durch effizientere Planung beim Einkauf von Nahrungsmittel und Haushaltwaren, deren Wiederverwertung sowie intelligentem Vorrecycling drastisch zu reduzieren. Iberostar peilt mit dem "3R"-Projekt bis 2025 die vollständige Beseitigung von nicht wiederverwertbaren Abfälllen an.

Zu den Hotels, in den das Recycling-Management auf Mallorca implantiert wird, gehören das Iberostar Alcúdia Park, das Iberostar Albufera Park, Iberostar Bahía de Palma und das Iberostar Playa de Palma.