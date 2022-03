Sóller-Bahn "Roter Blitz" fährt wieder

Auf Mallorca hat die besonders bei Urlaubern beliebte Sóller-Bahn wieder den Betrieb aufgenommen. Der "Rote Blitz" verkehrt seit dem 1. März wieder regelmäßig zwischen der Inselhauptstadt Palma und dem Tramuntana-Gebirge.

Aufgrund von alljährlichen Gleisarbeiten hatte die Bahn seit November pausiert. Auf der ersten Fahrt in dieser Saison wurden rund 200 Passagiere registriert.

Wer von Sóller aus weiter zum Hafen nach Port de Sóller fahren will, der muss am Bahnhof hinter der Kathedrale des Ortes in die Straßenbahn "Tranvía" umsteigen. Alle Informationen zu Preisen und Abfahrtzeiten finden Sie hier.