Regengebiet erreicht die Insel am Donnerstag

Endlich mal wieder Regen auf Mallorca: Zwischen Freitag und Sonntag ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Natur ein bisschen Wasser abbekommt. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet handelt es sich allerdings um geringen Niederschlag. Eine Wetterwarnung gibt es für das Wochenende bisher nicht.

Am Mittwoch regiert noch die Sonne auf der Insel, bei bis zu 19 Grad im Norden Mallorcas. Am Donnerstag erreicht ein Regengebiet die Balearen und der Himmel ist vielerorts bedeckt bei Werten um 16 Grad.



Von Freitagmorgen an kann es überall auf der Insel leicht regnen, die Temperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad. Am Samstag zeigt sich bis 12 Uhr das gleiche Bild, gegen Nachmittag lockert die Wolkendecke auf. Temperaturen bis 17 Grad.

Am Sonntagvormittag ist weiter mit leichtem Regen zu rechnen. Insgesamt zeigt sich die Sonne aber häufiger als in den vergangenen Tagen.