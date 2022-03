Impfbus befindet sich in Deutschen-Hochburg Artà

Der Impfbus der Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln befindet sich derzeit in der Deutschen-Hochburg Artà im Inselnordosten. Laut einer Pressemitteilung steht das Gefährt bis zum 20. März an der Plaza Conquistador 13. Die Öffnungszeiten sind 9.30 bis 18.30 Uhr.

Ungeimpfte können sich dort ohne Voranmeldung zum ersten Mal spritzen lassen. Das gilt auch für Booster.

Wie es weiter heißt, wurden inselweit bereits 5872 Impfungen in dem Bus verabreicht. Das Gefährt befand sich bereits in Inca, auf dem Parkplatz des FAN-Einkaufszentrums, auf der Plaça d'Espanya von Palma, auf dem Mercadona-Parkplatz von Son Caliu und vor den Eroski-Supermärkten in Manacor und Sa Pobla.