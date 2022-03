So unangenehm bleibt das Wetter in den kommenden Tagen auf Mallorca

Auf Mallorca lässt das frühlingshafte Wetter weiter auf sich warten. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet bleibt es bis zum Wochenende wechselhaft. Am Mittwoch gilt an Nord-, Nordwest-, Ost-, und der Südküste weiterhin die Wetterwarnstufe Gelb aufgrund von hohem Wellengang. Die Temperaturen liegen bei 15 Grad.

In einigen Regionen der Insel, wie an der Nordwestküste, startet der Mittwoch sonnig. Im Laufe des Vormittags bilden sich dann verstärkt Wolken. Später kann es inselweit zu Regenschauern kommen. Am Donnerstag zeigt sich die Sonne vor allem am Nachmittag häufiger. Die Höchsttemperaturen erreichen bis 19 Grad.

Das Wochenende startet mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Samstag wird es regnerisch und es kann stellenweise zu Gewittern kommen. Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die neue Woche startet dann mit viel Sonnenschein. Die Temperaturen knacken die 20-Grad-Marke. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt bei 15 Grad.