Geplante Aufhebung von Maskenpflicht in Innenräumen: Experten arbeiten auf Hochtouren

Die Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen auf Mallorca und im Rest von Spanien rückt immer näher. Experten würden jetzt ausloten, in welchen Bereichen es dennoch weiterhin Pflicht sein werde, sich das Utensil aufzusetzen, teilte Gesundheitsministerin Carolina Darias mit. Im Gespräch ist, die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln weiter gelten zu lassen.

Die Maskenpflicht in Spanien war zuletzt im Februar in den Außenbereichen wieder abgeschafft worden. Zuvor war sie an Weihnachten eingeführt worden.

Die Spanier gelten anders als Angehörige anderer Nationalitäten als äußerst diszipliniert bei der Maskenbenutzung.