Freies Internet in Palma soll verbessert werden

In Palma soll künftig das freie Wlan in der Innenstadt verbessert werden. Das teilte am Mittwoch das Rathaus der Gemeinde mit. Dank der Einführung eines "super wifi" könnten vor allem Touristen das Internet effektiver nutzen.

Nach Angaben der balearischen Tourismusbeauftragten Elena Navarro funktioniere das freie Wlan derzeit nur im Stadtkern von Palma und an der Playa de Palma.

Ziel ist es, das freie Internet in Zukunft auch an den Stadtstränden Can Pere Antoni, Cala Major, Ciutat Jardí und an der Cala Estancia abrufen zu können.