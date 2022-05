Tortilla schlecht zubereitet: Salmonellenausbruch in Restaurant auf Mallorca

Wegen einer nicht fachgerecht zubereiteten Tortilla haben sich Restaurantgäste in Palma de Mallorca mit Salmonellen infiziert. Zu dem Vorfall kam es nach einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Samstagabend im Stadtteil El Terreno. Die Gäste mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Lokal wird jetzt vom epidemiologischen Bereich des Gesundheitsdienstes IB-Salut unter die Lupe genommen.

Der letzte große Salmonellenausbruch hatte sich vor dem Beginn der Corona-Pandemie im Sommer des Jahres 2019 ereignet. Damals war ein Sushi-Lokal in der beliebten Fußgängerzone Blanquerna im Zentrum von Palma betroffen. Mehr als 100 Personen hatten damals Beschwerden.