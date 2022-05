Gluthitze! Temperaturen sollen sich der 40-Grad-Marke nähern

Achtung, die Gluthitze kommt! Auf Mallorca wird es immer heißer – und am kommenden Wochenende sollen sich die Temperaturen mancherorts der 40-Grad-Marke nähern. Aber der Reihe nach...

Lagen die Werte am Montag noch bei angenehmen 24 bis 29 Grad, wird am Dienstag wieder die 30-Grad Marke geknackt. Dazu können sich Einheimische, Residenten und Urlauber über einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix freuen. Nachts sinken die Werte noch auf angenehme 12 bis 15 Grad.

Bereits am Mittwoch und Donnerstag dann pendeln sich die Temperaturen tagsüber fast inselweit – ausgenommen sind die Höhenlagen der Tramuntana – bei Werten zwischen 30 und 33 Grad ein. Am Wochenende wird es dann noch heißer, sodass am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein bis zu 37 Grad in der Inselmitte gemessen werden können. Dann wird auch nachts nicht mehr kühler als 17 bis 18 Grad.

Mallorca kommt bei der Hitzewelle aber noch recht gut weg. In den südspanischen Festlandregionen Extremadura, Kastilien-La Mancha und Andalusien soll das Quecksilber im Thermometer an diesem Wochenende bis auf 43 Grad klettern.