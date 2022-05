Für Teile Mallorcas gibt es heute eine Hitzewarnung

Der spanische Wetterdienst (AEMET) hat für heute, Sonntag, den 22. Mai 2022, für einige Gebiete auf Mallorca eine Hitzewarnung ausgegeben. Besonders betroffen sollen der Norden und der Nordosten der Insel sein. Hier kann es zu Tagestopwerten um die 37 Grad kommen. Nach Angaben des Wetterdienstes handelt es sich dabei um sehrungewöhnliche Werte für diese Jahreszeit. Im Schnitt liegen die Temperaturen im Mai zwischen 25 und 28 Grad Celsius.

Obwohl es im Norden am heißesten werden soll, werden auch die Temperaturen in der Inselhauptstadt die 30 Grad Marke übersteigen. In Palma und im südlichen Teil der Insel sollen ein wenig Bewölkung sowie leichter Wind für die etwas milderen Temperaturen sorgen.

In der vergangenen Nacht gab es vielerorts auf Mallorca wieder eine Nacht mit tropischen Temperaturen. Oftmals fiel der Tiefstwert in der Nacht nicht unter 20 Grad Celsius. Am wärmsten war die Nacht mit 23 Grad Celsius an der Messstation des Leuchtturmes d'Alfabia.