Die Lokalpolitiker der im Osten von Mallorca gelegenen Deutschen-Hochburg Santanyí haben sich etwa Bsonderes ausgedacht, um das Dorf im Sommer zeitweise aufzuhübschen. In den Straßen wurden Figuren aus Kinofilmen aufgestellt. Auf der zentralen Plaça Constitució steht etwa ein King Kong in Anlehnung an den gleichnamigen Film.

Der zu Santanyí gehörende Badeort Cala d'Or wurde mit einer Tyrannosaurus-Rex-Figur verschönt, auf dem Platz von Sant Miquel de Calonge befindet sich jetzt eine Harry-Potter-Statue. Ähnliche Nachrichten Zwei Balearen-Gemeinden unter den reichsten Spaniens Mit den Kinofiguren will Santanyí im Sommer einen weiteren Anreiz für Besucher schaffen. Damit soll nach Angaben der Gemeinde die Lokalwirtschaft angekurbelt werden.