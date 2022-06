Am Flughafen von Mallorca sind dringend 70 Stellen im Restaurantbereich zu besetzen. Deswegen kündigte die Arbeitsagentur PalmaActiva an, am 27. und 28. Juni Vorstellungsgespräche abzuhalten. Laut den Angaben sucht vor allem Burger King Personal für den Küchenbereich.

Derzeit ist der Flughafen von Mallorca wegen der vielen an- und abreisenden Sommertouristen sehr überlaufen. Deswegen sind auch die meisten Restaurants geöffnet. Ähnliche Nachrichten Jeder fünfte Arbeitnehmer auf Mallorca kommt aus dem Ausland Die Tourismus- und Restaurantbranche klagt angesichts des Urlauberzustroms über Personalmangel. Viele potenzielle Mitarbeiter können hier nicht arbeiten, weil sie keine Wohnung auf der Insel finden.