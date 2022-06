Beamte der Guardia Civil haben in Cala Rajada im Nordosten von Mallorca zwei deutsche Urlauber festgenommen, die eine Touristin in einem Hotelzimmer vergewaltigt haben sollen. Laut einer Pressemitteilung handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern um einen 18- und 17-Jährigen.

Den im gleichen Hotel wohnenden Jugendlichen wird vorgeworfen, sich an der Touristin am Mittwochmorgen in deren Zimmer vergangen zu haben. Zusammen mit Familienangehörigen habe diese dann bei der Guardia Civil Anzeige. Da ihre Angaben den Polizisten kohärent vorkamen, wurden sie abgeführt. Die Frau äußerte, geschlafen zu haben, als die Personen in ihr Zimmer gekommen seien.

In den vergangenen Jahren war es in der Hochsaison in Feriengebieten auf Mallorca wiederholt zu Übergriffen junger Männer auf Frauen gekommen. Immer wieder kam e zu Festnahmen.