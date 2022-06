Angesichts von bereits zwei Hitzewellen hat die Temperatur des Meeres vor Mallorca an einigen Stellen inzwischen Badewannenstatus erreicht. Wie der Wetterdienst Aemet mitteilte, beträgt der Wert an der Playa de Palma und auch an der Playa de Muro inzwischen 27 Grad. Dies ist deutlich wärmer als Ende Juni/Anfang Juli üblich.

Woanders auf Mallorca ist das Meer ebenfalls schon fast zu warm: Am Es-Trenc-Strand liegt die Temperatur bei 26 Grad. Dieser Wert wird auch in Camp de Mar, an der Cala Santanyí und am Strand es Dolç in Colònia de Sant Jordi erreicht. Noch nicht so warm ist das Meer in Sa Calobra: Hier liegt die Temperatur "nur" bei 24 Grad.

Am wärmsten ist das Mittelmeer traditionsgemäß im August. Erst dann werden normalerweise Werte von 27 und 28 Grad erreicht, sodass damit gerechnet werden muss, dass dann die 30-Grad-Marke örtlich überschritten wird. Dies macht Experten unterdessen zunehmend Sorgen.