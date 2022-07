Kurz nach dessen Besetzung durch 20 Personen haben etwa 30 Nationalpolizisten am Montag ein neu errichtetes Gebäude in Palmas Strandviertel Cala Major geräumt. Eigentlich sollten die rechtmäßigen Käufer die Wohnungen bald beziehen, doch die der Gitano-Ethnie angehörenden Besetzer waren ihnen am Sonntag zuvorgekommen. Weil es dort zahlreiche Alarmanlagen gibt, wurden die Polizisten schnell verständigt und konnten rasch reagieren.