Die ersten Regenfälle nach vielen Wochen sind auf Mallorca niedergegangen. Am Montagabend blitzte und donnerte es im Osten und Nordosten der Insel. In Son Servera sammelten sich 14 Liter pro Quadratmeter an, am Leuchtturm von Cala Rajada waren es acht Liter und in Manacor, Mallorcas zweitgrößter Stadt, immerhin noch drei Liter. Auch im Ferienort Cala Millor regnete es.

Was die Temperaturen anbelangt, so sollten am Dienstag nur noch 32 Grad erreicht werden. Am Samstag waren es noch fast zehn Grad mehr gewesen.