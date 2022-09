Antiquitäten, Trödel, aber auch Kleidung und Kunsthandwerk – ab Sonntag, 18. September, wird Mallorca um einen Flohmarkt reicher. Die Stadtverwaltung Inca ruft ihren Flohmarkt wieder ins Leben. Secondhand und Nachhaltigkeit liegen voll im Trend und genau darauf wollen die Verantwortlichen reagieren. Wer seine Sachen aber einfach auf einer Decke verkaufen möchte, bekommt Probleme.

Stattdessen müssen alle Waren auf Tischen angeboten werden, die mindestens 60 Zentimeter hoch sind. Auch sollen die zugewiesenen Plätze genau eingehalten werden. Trödel einfach auf dem Bürgersteig oder auf einer Decke auszubreiten, wird künftig nicht mehr gehen. Neu ist, dass auch selbst hergestelltes Kunsthandwerk verkauft werden darf. Ab jetzt werden 20 Prozent der Verkaufsfläche für sogenannte "Gelegenheitsverkäufer" reserviert, teilte die Verwaltung mit.

Von diesen Neuerungen abgesehen wird der Flohmarkt in Inca nach dem bewährten Prinzip aufgebaut: Es gibt altes, neues, gebrauchtes, schönes und sicher auch kitschiges, außerdem werden Sammler auf ihre Kosten kommen. Am Sonntag, 18. September, sind die Stände von 9 bis 13 Uhr auf der Plaça del Bestiar im Ortskern aufgebaut.

Weitere Flohmärkte auf Mallorca am Samstag, 17. September: Alaró (9 bis 14 Uhr), Campos (9 bis 13 Uhr), Sineu (10 bis 14 Uhr) und in Palma im Industriegebiet Son Castelló/Son Fusteret (8 bis 14 Uhr). Oder auch am Sonntag, 18. September, am Vormittag im Gewerbegebiet Marratxí.