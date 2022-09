Erneut ist im Südwesten Mallorcas ein Urlauber schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend in Portals Nous. Nach Berichten von Augenzeugen saß der Mann auf einem Felsen, rutschte aber aus bisher unbekannten Gründen ab und stürzte. Dabei zog er sich eine offene Wunde am Hinterkopf und mehrere Prellungen zu.

Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen ist der Mann ins Krankenhaus gebracht worden. Der Urlauber war mit Freunden am kleinen Strand von Portals Nous, gegenüber dem Hotel Iberostar. Sie beobachteten das Unglück und alarmierten die Rettungskräfte. Vor Ort war die Polizei von Calvià, die Guardia Civil, Feuerwehrleute aus Santa Ponça und ein Krankenwagen. Ähnliche Nachrichten Brite verletzt sich bei Kopfsprung ins Meer bei Puerto Portals schwer Mann ertrinkt vor Südwestküste von Mallorca im Meer Mehr ähnliche Nachrichten (2) Erst am Anfang dieser Woche hatte sich ganz in der Nähe ein ähnlicher Unfall ereignet. In Puerto Portals im Südwesten von Mallorca hatte sich ein britischer Tourist schwer verletzt. Nach Angaben des Hilfsdienstes 112 machte der Urlauber einen Kopfsprung ins Meer, schlug dabei auf Felsen auf und verletzte sich am Kopf und an der Wirbelsäule.