An der Playa de Palma ist am Samstagmorgen eine Frau durch eine Schusswaffe schwer verletzt worden. Laut einer Pressemitteilung der spanischen Nationalpolizei ereignete sich der Vorfall gegen 6 Uhr morgens.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten mehrere Augenzeugen die Polizei verständigt, nachdem in der Gegend eine Detonation zuhören gewesen war. Am Tatort fanden sie eine 24-jährige Frau vor, die blutüberströmt am Boden lag und eine Schusswunde in der Schulter aufwies. Die angeschossene Frau wurde aufgrund ihrer schweren Verletzungen in das Krankenhaus Son Espases eingeliefert.

Am Tatort fanden die Ermittler die Schusswaffe und ein Paket, das derzeit analysiert wird. Die Beamten stellten fest, dass sich die mutmaßlichen Täter noch in einem Haus in der Gegend aufhielten. Bei dem Versuch, aus dem Gebäude zu fliehen, wurden schließlich ein Mann und eine Frau von den Beamten festgenommen.

Derzeit untersucht die Polizei die Hintergründe der Tat. Die Festgenommenen müssen sich wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Auch weitere Festnahmen sind nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen laufen weiter.