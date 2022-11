In Palma de Mallorca herrscht einen Tag vor der Inbetriebnahme der neuen Busspur, die auf der Airport-Autobahn vom Flughafen zum Kongresspalast führt, Verwirrung bei vielen Autofahrern. Am Freitag vergangener Woche war mit dem Aufmalen der Linien zur Markierung der neuen Fahrspur begonnen worden. Obwohl die neuen Vorschriften erst ab Mittwoch gelten, benutzen viele Verkehrsteilnehmer aus Angst vor einem Bußgeld die neue Fahrspur seither nicht mehr. In diesem Sinne erklärt das balearische Verkehrsministerium, dass trotz der Tatsache, dass alle Schilder bereits stehen und die meisten Linien bereits auf den Asphalt gemalt sind, bis Mittwochmorgen dort die normalen Verkehrsregeln gelten.



Die Straßenbauabteilung des Inselrats wird dann die letzten Markierungsarbeiten vornehmen, damit die Spur offiziell in Betrieb gehen kann. Hierfür wird in großen weißen Lettern VAO auf den Boden geschrieben. Das steht für "vehículos de alta ocupación" (frei übersetzt: "Fahrzeuge mit mehreren Insassen"). Was die Vorschriften zu den Bußgeldern im Falle einer unerlaubten Nutzung der Spur angeht, so weist die Verkehrsbehörde (DGT) darauf hin, dass diese dann ab dem Tag des Inkrafttretens – also ab Mittwoch – angewandt werden. "Die Überwachung der Spur wird auf die gleiche Weise wie bei allen anderen Straßen auf der Insel durchgeführt", heißt es vonseiten der DGT.



Die Verordnung, die die Nutzung der Busspur regelt, sieht vor, dass der Fahrweg von folgenden Fahrzeugen befahren werden darf: öffentliche und private Busse, Privat-Pkw mit zwei oder mehr Insassen, Taxis, Motorräder, Fahrzeuge für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Fahrzeuge mit Null-Emissions-Schildern sowie Notdienstfahrzeuge von Polizei, Ambulanz und Feuerwehr. Von den 70.000 Fahrzeugen, die die Autobahn zu Spitzenzeiten nutzen, sind etwa 13.500 zum Befahren der neuen VAO-Spur berechtigt, wie das balearische Verkehrsministerium schätzt.

Der betroffene Abschnitt der Flughafenautobahn zwischen dem Airport und der City gilt als Flaschenhals, auf dem es vor allem in den Sommermonaten oft zu langen Staus kommt. Aus diesem Grund befürchten einige Autofahrer, dass die neuen Vorschriften die Verkehrsüberlastung weiter verschärfen werden. Vor allem, weil es zwischen der Anschlussstelle El Molinar (Ausfahrt 4) und der Abfahrt Nou Llevant (Ausfahrt 3) in Richtung Innenstadt dann nur noch eine Spur geben wird, die von allen Fahrzeugen befahren werden darf. Der Inselrat weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Bus-VAO-Spur nicht dazu dienen wird, den Verkehr kurzfristig zu entlasten, sondern dass das Ziel vielmehr darin bestehe, die Einfahrt zur Stadt neu zu organisieren.