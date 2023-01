47 Trinkwasserspender in Palma, die 1.553.830 Liter Wasser an Urlauber, Residenten und Einheimische gespendet haben. Das sind für 2022 rekordverdächtige Zahlen, die Palmas Rathaus am Freitag bekannt gegeben hat. Zudem habe der städtische Wasserversorger Emaya 14 neue Automaten mit gefiltertem Trinkwasser aufgestellt, hiess es. Damit solle der Verbrauch von Leitungswasser gefördert und die Verwendung von Plastikbehältern reduziert werden.

Ähnliche Nachrichten Endlich mehr Trinkwasser! EU-Millionen für bessere Leitungen in Mallorca-Dörfern Rohrbruch in Palma: 1500 Menschen verbleiben vorerst ohne Leitungswasser Mehr ähnliche Nachrichten (3) Die übrigen 33 der 47 Automaten wurden zwischen 2019 und 2021 aufgestellt. 15 davon befinden sich in den beliebtesten touristischen Zonen und wurden mithilfe des europäischen Projekts INCIRCLE installiert. Die Trinkwasserspender verfügen über ein Filtersystem zur Verbesserung des Geschmacks, das mit einem Kohlefilter versehen ist. Sie sind so konstruiert, dass ein Befüllen von wiederverwendbaren Flaschen und Kanistern möglich ist. Ein zusätzlicher Trinkarm ist dafür vorgesehen, dass auch Hunde hier Wasser trinken können. Jeder Wasserspender ist mit einem Zähler ausgestattet, um den Verbrauch zu kontrollieren und rechtzeitig Lecks oder Fehlfunktionen zu erkennen.

Für 2023 plant Emaya 16 weitere Automaten an Straßen, Plätzen und öffentlichen Plätzen zu installieren. Sollten die Palmesaner und Touristen täglich die Trinkwasserspender nutzen, anstatt Wasser in Plastikflaschen zu kaufen, könnte das zu einer Reduzierung von mehrere Tonnen Plastikmüll pro Jahr führen. Im besten Fall könnten 1,5 Millionen Ein-Liter-Plastikflaschen weniger gekauft oder 4,5 Millionen 0,33-cl-Plastikflaschen vermieden werden, was einer Gesamteinsparung von etwa 15 Tonnen Plastik entspricht.