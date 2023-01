Seit der Nacht von Montag auf Dienstag wütet auf Mallorca – wie in fast ganz Spanien – das Sturmtief Fien. Was sich bereits am Montagabend angekündigt hatte, ist seit Dienstagfrüh Realität auf der Insel. Abgerissene Äste, heruntergebrochene Markisen, fliegende Ziegel und Mülltonnen sorgen vielerorts für Probleme. Und: Wegen des extremen Windes sind die bei den Sant-Antoni-Feierlichkeiten üblichen Grillfeuer von den Behörden inselweit verboten worden. Das staatliche spanische Wetteramt Aemet warnt mit der Stufe Orange vor heftigen Sturmböen, die Geschwindigkeiten von 90 bis 120 Stundenkilometer erreichen können.

Am Montagmorgen musste die Buslinie 8 der EMT teilweise gesperrt werden, nachdem im Stadtteil Son Roca ein Baum auf die Straße gefallen war. Im Parc de Ses Fonts krachte ein Zaun auf den Boden, im Sa-Feixina-Park wurden Äste abgerissen und versperrten teilweise die Spazierwege. Der Paseo Sagrera unterhalb von Palmas Stadtmauer wurde komplett für Fußgänger gesperrt. Dort gibt es die Gefahrt, dass die Kronen der riesigen Palmen herunterfallen und Menschen verletzen könnten. Unterhalb der Kathedrale war 2019 eine junge Frau auf diese Weise ums Leben gekommen. Ähnliche Nachrichten Sturm sucht Mallorca heim: Hohe Wellen und sehr starke Windböen Naturschauspiel: Regenmassen färben Cala Galdana auf Menorca knallrot Die Winterstürme – zunächst Gérard, jetzt Fien – halten Spanien seit Tagen in Atem. Mallorca und die Nachbarinseln kamen dabei bisher recht glimpflich davon. Während die Region Galicien von Regenfluten heimgesucht wird, versinken Teile Kantabriens, Navarras und Kataloniens im Schnee. Auf den Balearen bleibt die Wetterwarnung der Farbe Orange bis Mittwoch bestehen, dann wird auf Gelb herabgestuft. Ab Donnerstag gilt nach derzeitigem Stand keine Wetterwarnung mehr auf dem Archipel. Aber: Es wird deutlich kälter. Werden an diesem Dienstag noch bis zu 19 Grad erreicht, kommt es in der Nacht um Mittwoch zu einem Temperatursturz. Dann werden noch maximal 11 bis 13 Grad gemessen, nachts sinken die Werte auf 5 bis 0 Grad. Das Meerwasser um die Insel ist nur noch 16 Grad warm. Allerdings sind diese Werte für einen Winter auf der Insel üblich. Bisher war es Meteorologen zufolge auf den Balearen viel zu warm für diese Jahreszeit. Die Durchschnittstemperaturen lagen bis zu vier Grad über dem für diese Jahreszeit normalen Mittelwert.