Unmittelbar vor dem beliebten Urlauberstrand von Palmanova im Südwesten von Mallorca sind am Montag zwei Delfine aufgetaucht. MM-Leser Werner Greb gelang es, klare Fotoaufnahmen von den unerwarteten Besuchern zu machen, die eher selten den Inselküsten ihre Aufwartung machen. Erst im Dezember hatten zwei Fischer unweit vom Traumstrand Es Trenc im Süden von Mallorca in der Nähe von Sa Ràpita sogar zwei Wale gesichtet. Laut Medienberichten handelte es sich bei einem der Meeressäuger um ein ausgesprochen großes Exemplar, bei dem anderen um ein etwas kleineres.

Im September waren Delfine sogar an der Playa de Palma aufgetaucht. Eine MM-Leserin schickte damals der Redaktion entsprechende Fotos der Meeressäuger, deren dunkle Schwanzflossen klar zu erkennen sind. In diesem Bereich können Badende sogar noch stehen. Während der Corona-Pandemie war es ebenfalls wiederholt zu Sichtungen von Meeressäugern an Mallorcas Küsten gekommen. Wegen der Restriktionen hielten sich damals nur wenige Besucher auf den Inseln auf, die Tiere trauten sich denn auch ungewohnt nahe an Strände und schwammen sogar in Hafenbuchten.