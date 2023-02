Auf Mallorca ist eine Mitarbeiterin auf einer Luxusyacht schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag im Club de Mar in Palma. Nach Angaben der Hafenpolizei fiel eine 30-jährige Frau philippinischer Abstammung durch ein Loch in einer Luke. Aufgrund der Schwere des Sturzes verständigten ihre Arbeitskollegen daraufhin umgehend den Notarzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr, als die Arbeiterin die offene Luke nicht bemerkte und aus einer Höhe von mehr als drei Metern stürzte, wobei sie sich Verletzungen an den Rippen und anderen Körperteilen zuzog. Um das verletzte Besatzungsmitglied zu bergen, musste eine spezielle Bahre eingesetzt werden. Beamte der Hafenbehörde wurden schnell zu dem unter der Flagge der Kaimaninseln fahrenden 56 Meter langen Luxusschiff entsandt und stellten fest, dass die verletzte Frau bewegungsunfähig war. Das Besatzungsmitglied war bei Bewusstsein, klagte jedoch über starke Schmerzen, da es sich offenbar auch den Kopf angeschlagen hatte. Ein Krankenwagen brachte die Frau in die Clínica Rotger in Palma, wo sie operiert werden musste.