Ungeachtet des fortschreitenden Frühlings zeigen sich derzeit nicht wenige Residenten und Urlauber auf Mallorca von den niedrigen Nachttemperaturen überrascht. In der Nacht zum Mittwoch fielen die Werte örtlich sogar unter den Gefrierpunkt: In Campos, einem der Kältepole der Insel, wurden minus 0,2 Grad gemessen.

Woanders blieb das Quecksilber knapp über der Null-Grad-Grenze stehen: In Escorca im Tramuntana-Gebirge wurden laut der Wetterbehörde Aemet plus 0,2 Grad registriert, in Ses Salines und Binissalem waren es 1 Grad, in Petra, Sineu und am Flughafen von Palma 2 Grad und in Santa Maria del Camí, Manacor und Muro 3 Grad. An anderen Orten war es nachts gar nicht o kalt: Mit 11 Grad war es in Capdepera geradezu erträglich, mit 10 Grad in Banyalbufar ebenfalls. In Port de sóller und am Kap Blanc wurden 9 Grad gemessen, in Colònia de Sant Pere waren es 8 Grad.

Diese Temperaturen stehen im Gegensatz zum abgelaufenen Monat März, der laut Aemet viel zu warm war. Der Durchschnittswert lag bei 13,8 Grad, 1,4 Grad höher als üblich. Der heißeste Tag war der 31. März, in Son Servera wurden 30 Grad gemessen. Auch nachts war es mitunter sogar tropisch, am 11. März wurden in Pollença 20,4 Grad festgestellt.

In den kommenden Tagen bleibt es nachts bei einstelligen Werten, die Tagestemperaturen steigen aber langsam. Bereits am Freitag sollen 20 Grad erreicht werden, noch etwas wärmer wird es am Samstag. Der Wind weht bei anhaltendem strahlenden Sonnenschein eher schwach aus unterschiedlichen Richtungen.