Die neue Plastikbarriere, die seit Mittwoch an der Zufahrt zum Express-Parkplatz des Flughafens von Mallorca installiert wurde, hat bislang keine Abhilfe gegen das wilde Parken der Autofahrer schaffen können. Wie ein neues Video belegt, stauten sich am Freitagabend zahllose Autos auf der Fahrbahn vor dem Express-Parkplatz. Die Blechlawine staute sich zurück bis auf die autobahnähnliche Zufahrt des Airports, sodass Mietwagennutzer oder Menschen, die ins normale Parkhaus fahren wollten, Probleme bekamen.

Der Express-Parkplatz wird nahezu ausschließlich von Abholer benutzt, die dort kurzfristig eingetroffene Angehörige oder Reisende einsammeln wollen. Da die Gratisparkzeit dort jedoch auf nur zehn Minuten beschränkt ist, warten die Abholer vor der Schranke, bis ihre Leute tatsächlich auch dort eingetroffen sind. Die rotweiße Plastikbarriere sollte nun das Anhalten auf dem Seitenstreifen vor den Schranken unmöglich machen. Jetzt stauen sich dort offenbar erst recht die Autos, auch, weil über die Ostertage viel mehr Abholer unterwegs sind als sonst. Hinzu kommt, dass in den Abendstunden das Personal des Überwachungsdienstes reduziert ist und somit keine Geldbußen zu befürchten sind.

Xisco Sánchez, ein Taxifahrer aus Palma, schlug bereits am vergangenen Samstag bei der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora Alarm, angesichts der Szenen, die ihm dort täglich begegneten und immer noch begegnen. In seinen zwölf Jahren als Taxifahrer in Palma habe er bis zu den vergangenen Wochen so etwas noch nie gesehen. "Da sie nicht wissen, wann ihr Familienmitglied ankommt, parken sie draußen und besetzen die Kurve, bis sie in die Ankunftsspur des Flughafens kommen. Wir Taxis müssen im Zickzack in den Flughafen einfahren und Autos ausweichen, die anhalten. Diese Woche musste sogar ein Bus wegen der vielen Autos auf den Standstreifen fahren, wenden und den Fahrzeugen ausweichen", kritisierte Sánchez.

Es stimme zwar, dass während der Tourismussaison im vergangenen Jahr einige Autofahrer in der Nähe des Parkplatzes geparkt hatten, betonte der Taxifahrer. „Aber das waren nur wenige, und es gab keine Szenen wie jetzt.“ Jetzt im April befürchtet Sánchez, dass diese Praxis in den Sommermonaten sogar zunehmen wird, da viele Touristen auf Mallorca erwartet werden. Wenn dann ein Autofahrer eines Tages zu schnell auf der Zufahrt unterwegs sein sollte, könnte wegen des Rückstaus ein Unglück passieren", warnte der Taxifahrer.