Nachdem ein junger Mann algerischer Herkunft im vergangenen Herbst einen Urlauber aus Südafrika am Paseo Maritimo überfallen, mit einem Korkenzieher niedergestochen und ausgeraubt hat, wurde er nun zu einer Gefängnisstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Da der Täter unter einer Drogenabhängigkeit litt und zu dem Zeitpunkt des Überfalls unter dem Einfluss von Marihuana stand, ließ der Richter bei der Urteilsverkündung mildernde Umstände gelten. Der Angreifer soll den Überfall in Begleitung von zwei minderjährigen Mittätern verübt haben und seinem Opfer eine Armbanduhr der Marke Tissot sowie eine Sonnenbrille abgenommen haben.

Die Tatwaffe, ein Korkenzieher, konnte von der Polizei sichergestellt werden. (Foto: UH)

Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, ereignete sich der Vorfall am 16. September 2022 gegen 4.30 Uhr morgens. Bei dem Überfall soll der Algerier sein Opfer mit einem Korkenzieher ins Bein gestochen haben, um ihm die gewünschten Wertgegenstände gewalttätig zu entreissen. Vor Gericht jedoch stellte der Täter den vorgefallenen Sachverhalt anders dar. Er gab an, sich mit dem Touristen gestritten zu haben, leugnete jedoch den Raubüberfall. Der überfallene Mann habe sich seinen eigenen Angaben zufolge wieder zurück in das Hotel begeben, wo er untergebracht war.

Vor der Tür sei der Angreifer erneut aufgetaucht und habe versucht, ihm die Brieftasche und sein Mobiltelefon zu entreißen. Es sei zu einem Kampf gekommen, wobei auch ein weiterer minderjähriger Mittäter aufgetaucht sei und dem Opfer gegen den Kopf getreten habe. Zu dem Zeitpunkt soll es zu der besagten Attacke mit dem Korkenzieher gekommen sein. Als das Personal des Hotels auf den Streit aufmerksam wurde und hinzukam, seien die Täter geflüchtet. Auch die Polizei wurde benachrichtigt und konnte die drei Angreifer ausfindig machen. Bei ihrem Eintreffen fanden die Beamten den überfallenen Urlauber in einem betrunkenen und orientierungslosen Zustand vor.