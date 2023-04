In der Caló des Moro bei Santanyi im Südosten der Insel wurde ein Mann festgenommen, der auf einem Parkplatz einen Pkw aufgebrochen hat, um aus dem Inneren des Fahrzeugs Wertgegenstände zu stehlen. Er konnte von den Polizeibeamten noch mit dem Diebesgut gefasst werden. Zudem wurden bei ihm andere mutmaßlich gestohlene Waren gefunden, wobei die Ermittler noch nach den rechtmäßigen Besitzern suchen.

Medienberichten zufolge hat sich ein ähnlicher Fall auch auf Ibiza ereignet. Hier wurden zwei Männer verhaftet, denen zwölf Diebstähle aus Fahrzeugen auf Parkplätzen in der Nähe des Badeortes Cala Tarida, zehn Autominuten von Sant Josep de Talaia, an der Westküste der Ferieninsel zur Last gelegt werden. Ermittler konnten bei den Tätern Gegenstände im Wert von 12.000 Euro sicherstellen, die nun den Eigentümern zurückgegeben werden sollen.

Derzeit verstärkt die spanische Nationalpolizei in Zusammenarbeit mit lokalen Polizeikräften die Überwachung von verschiedenen Parkplätzen in der Nähe von Buchten und abgelegenen Gebieten. Viele Kriminelle wissen darum, dass Touristen und Strandbesucher dort ihre Autos für längere Zeit unbeaufsichtigt stehen lassen.

Die Caló des Moro gilt als einer der Traumstände auf der Insel. In den vergangenen Jahren zog es mehr und mehr Selfie-Touristen zu der Bucht, die aber auch von Einheimischen wegen ihres ursprünglichen Charakters und ihrer völligen Naturbelassenheit geschätzt wird.