Es ist eine unruhige Nacht auf Mallorca gewesen, vor im Süden und Westen der Insel. Stellenweise gab es heftige Böen, die Türen und Fenster knallen ließen. Aktuell gilt eine Sturmwarnung vom staatlichen Wetterdienst auf den Balearen, AEMET. Im Süden Mallorcas, vor allem in der Bucht von Palma, die Gemeinden Andratx und Calvià könnte es noch Böen mit bis zu 70 Stundenkilometern geben. Im Laufe des Samstagvormittags sollen die starken Winde laut des Wetterdienstes aber abklingen. Auf der Nachbarinsel Menorca gilt an den Küsten sogar die Warnstufe Orange.

Am Sonntag muss vor allem rund ums Tramuntana-Gebirge mit starken Windböen gerechnet werden. Von Sonntagnacht bis -morgen gilt die Warnstufe Gelb und es können Winde mit bis zu 90 Stundenkilometern aufkommen. Die Warnung gilt für den Norden und Nordosten Mallorcas. Darüber hinaus wird an diesem Wochenende auf der Insel meistens schönes Wetter. Meistens ist es sonnig und freundlich, nur rund um Sóller kann es mal etwas zuziehen. Dazu werden es in Palma bis zu 22 Grad, in Manacor und Pollença um 20 Grad. Am Sonntag liegen die Höchstwerte in Santa María del Cami bei rund 22 Grad, in Andratx werden um 19 Grad erwartet.

Auch die Aussichten für die kommende Woche sehen bisher gut aus. Insgesamt wird es auf Mallorca eine sonnige Woche werden, in der es meistens trocken bleibt. Am Montag und Dienstag sind rund ums Tramuntana-Gebirge kurze Schauer nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen werden noch ein bisschen wärmer und erreichen in der kommenden Woche bis zu 23 Grad. Dazu liegt die aktuelle Wassertemperatur vor Mallorca zwischen 16 und 17 Grad.