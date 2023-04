Im Nordosten von Mallorca ist vor dem Weiler Betlem ein Tourist fast ertrunken. Einsatzkräfte der Inselfeuerwehr hatten Medienberichten zufolge Mühe, den Mann im Bereich der Cala Na Clara aus dem Wasser zu ziehen. Schließlich wurde er stark unterkühlt geborgen. Er hatte zudem große Mengen Salzwasser geschluckt.

Die Helfer sprachen davon, dass der Mann "Übermenschliches" geleistet habe, um zu überleben. Der Vorfall hatte sich bereits am Montag ereignet, der Urlauber wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Gegend um Betlem ist entlegen, meist handelt es sich um eine felsige Küste. Das Gebiet wird in der Regel von eher wenigen Badegästen aufgesucht

Immer wenn die Urlaubssaison beginnt, kommt es vor Mallorca zu Zwischenfällen im Meer oder in Swimming-Pools. Die Zahl der Badetoten auf der Insel steigt vor allem in den warmen Monaten. In der Regel handelt es sich um Menschen, die die Gefahren, die das Meer in sich birgt, unterschätzen, etwa von Strömungen herausgetrieben oder von Wellen nach unten gedrückt werden. Auch gesundheitliche Probleme, die im Wasser zum Tod führen, kommen vor.