In einem Waldstück nahe Cala Rajada hat es am Mittwochvormittag einen Brand gegeben. Augenzeugen zufolge standen dabei Buschwerk und Baumbestände in Flammen. Besonders gefährlich: Das Feuer wütete in der Nähe einer Schule, dem Colegio S'Auba. Direkt dahinter befinden sich außerdem die Pferdehöfe "Eddys Reitstall" und "Rancho Bonanza". Die Betreiber des Rancho Bonanza gaben MM gegenüber an, nicht von dem Brand betroffen gewesen zu sein.