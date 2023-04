Das einst beliebte Strandlokal am Mondragó-Strand im Südosten von Mallorca wird wohl nur noch einige Wochen existieren. Das balearische Umweltministerium und die zuständige Gemeinde Santanyí einigten sich laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" darauf, dass der "Chiringuito" noch vor dem Sommer abgerissen wird. Es handelt sich um ein 150 Quadratmeter großes Gebäude samt Terrasse. Das Ministerium wurde damit beauftragt, sich um die Abtragungsarbeiten zu kümmern.

Das Strandlokal befindet sich inmitten von einem Naturpark. Jetzt soll die ursprüngliche Umgebung dort wieder hergestellt werden. Viele Urlauber dürften den "Chiringuito" in Erinnerung haben, der allerdings schon seit dem Jahr 2020 nicht mehr bewirtschaftet wird. Als Ersatz soll ein auf- und abbaubarer Kiosk am Rande des Strandes auf 30 Quadratmetern installiert werden.

Die von Linksparteien dominierte Balearen-Regierung fährt damit strikt weiter ihren Kurs, die Strände auf Mallorca von sogenannten "Chiringuitos" zu befreien. Bedroht ist derzeit auch das Traditionsrestaurant "El Bungalow" am Strand des Palmesaner Meeresviertels Coll d'en Rabassa. Doch in diesem Fall ist der Widerstand der anwohner groß, jüngst wurden 8000 Unterschriften zur Rettung des Lokals gesammelt. Vor einigen Jahren hatte der Abriss mehrerer Stein-"Chiringuitos" am Es-Trenc-Strand für große Aufregung gesorgt.

Auf Mallorca sind auch zahlreiche weitere "Chiringuitos" vom Abriss bedroht. Dazu gehören auch einige, die sich an der beliebten Playa de Muro im Sand befinden. Die Lokale werden im Sommer auch von Urlaubern sehr geschätzt, weil man es vom Sand bekanntlich nicht sehr weit dorthin hat. Einige dieser Restaurants verfügen auch über dringend benötigte Toiletten.