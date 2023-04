Das am Freitag in einem Waldgebiet in der Gegend von Es Murtera bei Deià nahe der Nordwestküste von Mallorca ausgebrochene Feuer konnte noch an demselben Tag gelöscht werden. Wie die balearische Naturschutzbehörde Ibanat über die sozialen Netzwerke mitteilte, ist das Feuer gegen 13.30 Uhr ausgebrochen. 33 Feuerwehrleute, drei Hubschrauber, zwei Löschfahrzeuge und drei Umwelt-Experten konnten mit ihrem Einsatz die Flammen gegen 18 Uhr löschen.