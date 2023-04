Mehrere sündhaft teure Wohnungen mitten im Herzen der Balearen-Hauptstadt sind wieder auf dem Mietmarkt. So wird derzeit ein Apartment in dem Gebäude Can Armengol in der Straße Carrer de Sant Jaume in der Altstadt Palmas angeboten, das mit einem Mietpreis von 15.000 Euro pro Monat zu Buche schlägt. Hierfür werden 260 Quadratmeter und zwei Schlafzimmer geboten. Mit einem Quadratmeterpreis von 61,54 Euro ist der Carrer Sant Jaume somit eine der teuersten Gegenden Palmas. Auch drei weitere Wohnungen sind in demselbe Haus beziehbar, darunter eine mit 316 Quadratmetern, die ebenfalls 15.000 Euro kostet.

Bei dem Besitzer der Immobilie handelt es sich um einen irischen Investor, der die erste Etage in dem Gebäude für sich selbst behalten will. Er hatte hatte jahrelang Renovierungsarbeiten an den Wohnungen in seiner Immobilie durchgeführt und setzte erst vor kurzem die entsprechenden Mietangebote ins Netz. Bei der luxuriösen Immobilie handelt es sich um ein Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert, das vom Architekten Claudio Hernández renoviert wurde, wobei Isabel López Vilalta für die Inneneinrichtung verantwortlich war. 1810 war es im neoklassizistischen Stil umgebaut und erst vor kurzem in Zusammenarbeit mit Architektur-Experten der Polytechnische Universität Katalonien renoviert worden. Für die zeitgenössische Dekoration waren Handwerker, Archäologen und Restauratoren zuständig. Jede Wohnung in dem Gebäude verfügt über eine eigene Terrasse mit Grill.

Die Immobilie zeichnet sich durch den neoklassizistischen Patio aus, sowie Oberlichter in den Wohnungen, die für eine natürliches Helligkeit sorgen. Zudem verfügt das Gebäude über einen Gemeinschaftsbereich sowie ein spezielles Bad mit Dusche für Hunde. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass die Mieter ihren Vierbeiner nach einem Spaziergang durch die Stadt auch wieder sauber und rein in die Wohnungen bekommen.

In Bezug auf die Mietpreise steht Can Armengol aber nicht an der Spitze auf Mallorca. Im spanischen Immobilienportal "Idealista" findet sich derzeit eine Villa für in der exklusiven Wohngegend Son Vida in der Nähe von Palma für 20.000 Euro monatlich. Und im Stadtteil La Lonja ist eine 200 Quadratmeter große Wohnung für 10.000 Euro monatlich zu beziehen. Der durchschnittliche Mietpreis für eine Wohnung liegt in Palma derzeit bei 1200 Euro. Nur noch mit etwas Glück findet man auch Wohnungen für 500 bis 800 Euro.